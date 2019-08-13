BALIKESİR Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu

13.08.2019 13:32

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (2)

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla Hüseyin T., gözaltına alındı. Hüseyin T.'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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BALIKESİR,(DHA)



Kaynak: DHA