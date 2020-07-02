BALIKESİR Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BALIKESİR Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü

Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdüBALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Maden Adası'nda dün çıkan ve söndürülmesinin ardından iddiaya göre soğutma çalışması yapılmaması nedeniyle yeniden başlayan yangını, sorumluluk bölgesi olmamasına rağmen...

02.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:41

Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Maden Adası'nda dün çıkan ve söndürülmesinin ardından iddiaya göre soğutma çalışması yapılmaması nedeniyle yeniden başlayan yangını, sorumluluk bölgesi olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 kişilik ekip söndürdü. İtfaiyeciler, adaya balıkçı teknesiyle ulaştı. Ayvalık ilçesi açıklarındaki Maden Adası'nda dün makilik alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. İddiaya göre soğutma çalışması yapılamaması nedeniyle saat 21.00 sıralarında yangın yeniden başladı. Bu sırada sorumluluk alanı olmamasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İlçe Grup Amirliği bünyesindeki 7 kişilik ekip, yangına müdahale etti.

Balıkçı teknesiyle gece saatlerinde adaya giden ekip, yanlarına su pompası alarak, denizden su çekip, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 05.00 sıralarında söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekibi, saat 08.30 sıralarında adadan ayrılırken, bindikleri balıkçı teknesi ise yolda arıza yaptı. İtfaiyecilerin bulunduğu balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ekibince çekilerek, Ayvalık'a getirildi. Yangının, yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi.

BALIKESİR Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Büyükçekemece Adliyesi önündeki silahla yaralamanın detayları ortaya çıktı Haber
Büyükçekemece Adliyesi önündeki silahla yaralamanın detayları ortaya çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: BALIKESİR Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:59:02. #1.14#
title