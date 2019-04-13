Balıkesir Limak Enerji Tiyatro Topluluğu Balıkesir'de Sahnede

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu Balıkesir'de sahnede

Balıkesir'de, Limak Enerji Tiyatro Topluluğu'nca sahnelenen 'Çık İşin İçinden' isimli komedi oyunu ilgiyle izlendi.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sahne alan 'Çık İşin İçinden' isimli komedi oyununu Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar, Limak Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut, Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun, Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, Kurumsal iletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Limak enerji çalışanları ve ailelerinin yanısıra çok sayıda vatandaş izledi. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, kurum aidiyetini geliştirmek ve çalışanların kültürel faaliyetlerde yer alarak motivasyonunun artırılmasına destek olmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Şirketin, 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, ilk olarak Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Ömer Naci Topçu tarafından yazılan, Murat Deniz'in yönettiği, Romeo Juliet oyunundan uyarlanan bir perdelik komedi oyunu, 'Juliet'in 42 Saati'ni sahneledi. Oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı. Topluluk 'Çık İşin İçinden' isimli komedi oyunuyla yeniden sahne aldı. 1 Nisan'da Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosu'ndan sonra Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun ilgiyle izlendi.

'SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK VERİYORUZ'

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, tiyatro gelirinin sosyal sorumluluk projelerinde kullanıldığını belirterek, ?Limak Enerji Tiyatro Topluluğu tamamı Limak Enerji çalışanlarından oluşan amatörce yapılan bir oyun. Yaklaşık 6 ay boyunca arkadaşlarımız bu oyuna çalıştılar. İlk oyun geçen hafta Bursa'da sahne aldı. Bugün de Balıkesir'deyiz. Çalışma arkadaşlarımız aileleri ve Balıkesirliler karşısında sahneye çıktı. Bu oyun sayesinde gelen sponsorluk bedelleri ile sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Limak Enerji sosyal sorumluluk projelerini üstlenen bir marka. Bu da hem kurum içi hem kurum dışı bir çalışmamız. Umarım Balıkesirlilere güzel bir akşam yaşatmışızdır? şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA