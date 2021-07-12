Balıkesir kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Balıkesir kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Balıkesir oldu. Peki, Balıkesir kurban kesim yerleri nerededir? Balıkesir kurban satış noktaları belli oldu mu? Balıkesir kurbanlık kesim bölgeleri! Balıkesir'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Balıkesir kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Balıkesir kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Balıkesir kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Balıkesir kurbanlık kesim yerleri 2021! Balıkesir kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BALIKESİR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Balıkesir kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

MEHMET ANIL OKYAR - AYVALIK BÜYÜKŞEHİR MEZBAHASI - 0542 693 33 02

AYVALIK PERŞEMBE SEBZE PAZARI - AYVALIK MERKEZ - 0850 811 10 10

ARMUTÇUK PAZARI - AYVALIK MERKEZ - 0850 811 10 10

ALİBEY ADASI - AYVALIK CUNDA ADASI - 0850 811 10 10

ALTINOVA MEZBEHANESİ - ALTINOVA MAHALLESİ - 0850 811 10 10

KÜÇÜKKÖY MEZBAHANESİ - KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ - 0850 811 10 10

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE MEZBAHASI - PATLAK MAH. YOL ÜZERİ - 0

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE MEZBAHASI - PATLAK YOLU - 0

BELEDİYE MEZBAHANESİ - PATLAK YOLU - 0

BANDIRMA BELEDİYESİ YENİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ - BALIKESİR ASFALTI 5. KM. (TERMİNAL KAVŞAĞINI GEÇİNCE 40M. SONRA SAĞDA) - 0 266 711 11 11

İHSANİYE MAHALLESİ - İHSANİYE MAHALLESİ KIZILAY MEZBAHASI - 0266 714 76 72

İHSANİYE MAHALLESİ - İHSANİYE MAHÇ 1525 SOK. VE 1514 SOK. KAVŞAĞINDAKİ BOŞ ARSA(TRAFO YANI) - 0 266 711 11 11

PAŞAKENT - PAŞAKENT MAHALLESİ ŞEHİT CEM GÜÇLÜ CADDESİ ÜZERİ(MUHTARLIK BİNASI ARKA KISMI) - 0 266 711 11 11

100.YIL - 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI BOŞ ARSA - 0 266 711 11 11

600 EVLER - 600 EVLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI ARKASI BOŞ ARSA. - 0 266 711 11 11

LEVENT MAHALLESİ - LEVENT MAHALLESİ UZUN SOKAK ÜZERİ(TRAFO ALTI BOŞ ARSA) - 0 266 711 11 11

BİGADİÇ BELEDİYE MEZBAHANESİ - ÇAVUŞ MAHALLESİ AHMET SEDAT ULUS BULVARI NO: 1 (MEZBAHANE ÖNÜ) BİGADİÇ/BALIKESİR - 0.266.6261034

ALİ NİSAN KURBAN KESİM YERİ - BABAKÖY MAHALLESİ - 05326661336

ALİ BAKIR KURBAN KESİM YERİ - BABAKÖY MAHALLESİ - 0532 571 91 51

RAMAZAN GÜNDOĞAN KURBAN KESİM YERİ - ÇAĞIŞ MAHALLESİ - 0 531 633 10 00

İBRAHİM ÇOLAK KURBAN KESİM YERİ - ÇAĞIŞ MAHALLESİ - 0 535 480 34 70

ERTUĞRUL KOÇ KURBAN KESİM YERİ - ÇAĞIŞ MAHALLESİ - 0 532 701 08 85

RAMAZAN SARICAN KURBAN KESİM YERİ - ÇAĞIŞ MAHALLESİ - 0 531 424 54 95

NEVZAT ÜNAL KURBAN KESİM YERİ - ÇAĞIŞ MAHALLESİ - 0 536 390 28 36

İBRAHİM ETEM SELÇUK KURBAN KESİM YERİ - ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ - 0 532 697 68 24

MUSTAFA KARAKOÇ KURBAN KESİM YERİ - DEDEÇINAR MAHALLESİ - 0 544 388 13 79

ONUR GÖKTAŞ KURBAN KESİM YERİ - BADEMLİ MAHALLESİ - 0 537 894 18 05

ALİCAN AYDOĞAN KURBAN KESİM YERİ - IŞIKLAR MAHALLESİ - 0 531 749 17 57

ORHAN DONAT KURBAN KESİM YERİ - IŞIKLAR MAHALLESİ - 0 530 315 46 32

İSA YILDIZ KURBAN KESİM YERİ - BEĞENDİKLER MAHALLESİ - 0 537 866 66 49

METİN DÖNGEL KURBAN KESİM YERİ - ESENLİ MAHALLESİ - 0 536 494 00 96

RECEP AKA KURBAN KESİM YERİ - ESENLİ MAHALLESİ - 0 535 658 44 35

AZİZ AKA KURBAN KESİM YERİ - ESENLİ MAHALLESİ - 0 539 760 02 51

OSMAN SALAR KURBAN KESİM YERİ - DEĞİRMENLİ MAHALLESİ - 0 536 553 19 72

EYÜP BERBEROĞLU KURBAN KESİM YERİ - YOLBAŞI MAHALLESİ - 0 532 496 44 26

MERVE BERBEROĞLU KURBAN KESİM YERİ - YOLBAŞI MAHALLESİ - 0 554 963 36 33

ŞABAN KOÇUM KURBAN KESİM YERİ - FETHİBEY MAH. KIRKAĞAÇ YOLU DUVAR AZMAĞI - 0 537 321 08 03

ÜMMÜ ÖZDAMAR KURBAN KESİM YERİ - ABACI MAH. SÖĞÜTLÜ AVLU MEVKİİ - 0 537 796 21 51

HAYVAN PAZARI YERİ - MEMİŞ MAH. KUVA-İ MİLLİYE BULVARI - 0 266 412 64 50

KAPALI PAZAR YERİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ - 0 266 412 64 50

KAPALI PAZAR YERİ - ÖĞRETMENLER MAHALLESİ - 0 266 412 64 50

MEZBAHA - PANCAR DEPOSU ARKASI BÖREZLİ ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ ARAZISI - 0 266 412 64 50

PAZARYERİ - CUMHURİYET MAHALLESİ - 0 266 412 64 50

ESKİ GARAJ - PELİTKÖY MAHALLESİ - 0 266 412 64 50

KEMER KAPALI PAZAR YERİ - MAHKEME MAHALLESİ - 0 266 412 64 50

HASAN DUMAN - ÜÇEYLÜL MAH. ATİZİ MEVKİ DURSUNBEY - 0536 340 3464

MEHMET ÇAKIRCALI - ÇAKMAK MAH.KARAPINAR MEVKİİ NO:53 - 0532 795 6377

İSMAİL AKBAL - ÇAKMAK MAH.SANAYİ SİT.NO:94 - 0542 205 0771

ÖZKAN ÇOBAN - ÇAKMAK MAH.SANAYİ CAD.NO:13/A - 0533 389 3636

ONUR TEKİRDAĞ - ÜÇEYLÜL MAH.YEŞİLKENT KÜME EVLERİ NO:78 - 0542 662 1818

ARİF CİNGÖZ - ÇAKMAK MAH.SÜLMEN NEZLİ MEVKİİ - 0542 662 2250

HALİL SARIOĞLU - FERAH MAH.KUYUALANI MEVKİİ - 0538 486 1919

M.İLHAN SIKICI - MOLLAOĞLU MAH.BALIKESİR CAD.NO:18 - 0532 634 6900

ALİ RIZA ASLANTAŞ - ÇAKMAK MAH. SEVİNCELİK MEVKİİ - 545 662 1647

AZİZ ÇOBAN - BELEDİYE MOBİL MEZBAHANESİ - 0538 575 3334

ENGİN MEHRİOĞLU - ÇİFTÇİ MAH.KUYUALANI MEVKİİ - 0542 546 7644

FATİH AKBABA - ÇİFTÇİ MAH.KÜÇÜK ASAR MEVKİİ NO:5 - 0507 349 8822

TUZCUMURAT MAHALLESİ TRAFO YANI - TUZCUMURAT MAHALLESİ TRAFO YANI - 02663731064

HAMİDİYE MAHALLESİ ETHEM DEMİR SİTESİ YANI - HAMİDİYE MAHALLESİ - 02663731064

HAMİDİYE MAHALLESİ FEHTİYE HANIM CAMİİ YANII - HAMİDİYE MAHALLESİ - 02663731064

GAZİCELAL MAHALLESİ 75. YIL ORTAOKULU YANI - GAZİCELAL MAHALLESİ - 02663731064

HEKİMZADE MAHALLESİ ÜÇLER DEDE TÜRBE YANI - HEKİMZADE MAHALLESİ - 02663731064

HEKİMZADE MAHALLESİ DEĞİRMENÖNÜ CADDESİ - HEKİMZADE MAHALLESİ - 02663731064

HEKİMZADE MAHALLESİ ESKİ BAYRAM YERİ CADDESİ - HEKİMZADE MAHALLESİ - 02663731064

TUZCUMURAT MAHALLESİ HUZUR EVİ YANI - TUZCUMURAT MAHALLESİ - 02663731064

ATATÜRK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI - ATATÜRK MAHALLESİ - 02663731064

ZEYTİNLİ MAHALLESİ MEZBAAHANESİ - ZEYTİNLİ MAHALLESİ - 02663731064

CUMHURİYET MAHALLESİ PAZARYERİ MEVKİİ - CUMHURİYET MAHALLESİ - 02663731064

EDREMİT YÜKSEK OKUL YANI GÜREŞ ALANI - TUZCU MURAT MAH. - 02663731064

ALTINOLUK MAH. TANER KIŞLALI STADYUM YANI - ALTINOLUK MAH. - 02663731064

AKÇAY MAH. OLİVE CİTY YANI - AKÇAY MAH. - 02663731064

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİ MAH. MEZBAHANESİ - ZEYTİNLİ MAH. - 02663731064

EDREMİT CUMHURİYET MAH. ESKİ CEZAEVİ YANI - CUMHURİYET MAH. - 02663731064

ESKİ MEZBAHANE VE MOBİL KESİM YERLERİ - KÜÇÜK SANAYİ YOLU ÜZERİ - 02668351050

ESKİ MEZBAHANE VE MOBİL KESİM YERLERİ. - KÜÇÜK SANAYİ YOL ÜZERİ - 0266 835 10 50

ESKİ MEZBAHANE VE MOBİL KESİM YERLERİ. - KÜÇÜK SANAYİ YOLU ÜZERİ. - 0.266 835 10 50

MUTLULAR ET ENTEGRE TESİSLERİ GÖNEN - MANYAS YOLU 1 KM. - 0266 762 0686

ÜNLÜ ER ET ENTEGRE TESİSLERİ SARIKÖY/GÖNEN - GÖNEN SARIKÖY GİRİŞİ - 0-266-774-11-40 Cep:0-532-213-04-16

HAVRAN BELEDİYE MEZBAHANESİ - TEKKE MAH. ÇAY BOYU HAVRAN/BALIKESİR - .

HAVRAN KAPALI SEBZE VE MEYVE PAZARI - CAMİİKEBİR MAH. HAVRAN/BALIKESİR - .

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BALIKESİR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

KARAYOLLARI ŞEFLİĞİ KARŞISI - AYVALIK MERKEZ - 0850 811 10 10

ALTINOVA MAHALLESİ - AYVALIK ALTINOVA MAHALLESİ - 0850 811 10 10

SARIMSAKLI - KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ AYVALIK - 0850 811 10 10

GÜMÜŞKUYU SOKAK - ENVERPAŞA MAHALLESİ - 0

EFEOĞLU CADDESİ - ENVER PAŞA MAHALLESİ - 0

GÜMÜŞKUYU SOKAK - ENVERPAŞA MAHALLESİ - 0

EFEOĞLU CADDESİ - ENVERPAŞA MAHALLESİ - 0

GÜMÜŞKUYU SOKAK - ENVERPAŞA MAHALLESİ - 0

BANDIRMA BELEDİYESİ YENİ KURBAN SATIŞ YERİ - BALIKESİR ASFALTI 5. KM. (TERMİNAL KAVŞAĞINI GEÇİNCE 40 METRE SONRA SAĞDA) - 0 266 711 11 11

KURBAN SATIŞ YERİ - ÇAVUŞ MAHALLESİ AHMET SEDAT ULUS BULVARI NO: 1 (MEZBAHANE ÖNÜ) BİGADİÇ/BALIKESİR - 0.266.6261034

HAYVAN PAZARI - MEMİŞ MAH. KUVAY-İ MİLLİYE BULVARI - 0266 412 64 50 - 0266 412 10 06

HAYVAN PAZARI - FERAH MAH. SUÇIKTI MEVKİİ - - 02666621018

EDREMİT YÜKSEK OKUL YANI GÜREŞ ALANI - TUZCU MURAT MAH. - 02663731064

AKÇAY MAH. OLİVE CİTY YANI - AKÇAY MAH. - 02663731064

ALTINOLUK MAH. TANER KIŞLALI STADYUM YANI - ALTINOLUK MAH. - 02663731064

ZEYTİNLİ MAH. ESKİ OKUL BAHÇESİ - ZEYTİNLİ MAH. - 02663731064

ERDEK TIR GARAJI - YALI MAH. ADNAN MENDERES CD. STADYUM KARŞISI - 02668351050

TIR GARAJI - YALI MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ. STADYUM KARŞISI - 0.266 835 10 50

ERDEK TIR GARAJI - YALI MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ. STADYUM KARŞISI - 0266 835 10 50

BALIKESİR GÖNEN HAYVAN PAZARI - GÖNEN YENİ SANAYİ KARŞISIDA HAYVAN PAZARI (KORUDİĞERMEN YOLU ÜZERİ) - 0266 762 1801

KÜLLÜK HAYVAN PAZARI - KÜLLÜK SANAYİ İÇİ HAVRAN/BALIKESİR - .

KÜLLÜK HAYVAN PAZARI - KÜLLÜK SANAYİ İÇİ HAVRAN/BALIKESİR - .

İVRİNDİ İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - KURTULUŞ MAHALLESİ MEZARLIK ARKASI MEVKİ (TOKİ KONUTLARI KARŞISI) İVRİNDİ BALIKESİR - 02664561004

İVRİNDİ İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - KORUCU MAHALLESİ KAPALI PAZARYERİ YANI İVRİNDİ/BALIKESİR - 02664561004

BELEDİYE PAZAR YERİ - İHSANİYE MAHALLESİ KAPALI PAZAR YANI KEPSUT BALIKESİR - 02665761008

MANYAS HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE/PANAYIR CADDESİ/MANYAS/BALIKESİR - 0 (266) 818 1012

MERKEZ ÇAMLIK MEVKİİ - İSTİKLAL MAH.ÇAMLIK SK.SAVAŞTEPE/BALIKESİR - 266 552 10 08

MERKEZ ÇAMLIK MEVKİİ - İSTİKLAL MAH. ÇAMLIK SK. SAVAŞTEPE/BALIKESİR - 266 552 10 08

SINDIRGI İLÇESİ KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERİ - KOCAKONAK MAHALLESİ PANAYIR ALANI - 02665161124

KURBAN PAZARI - SULTANİYE MAHALLESİ - (0266) 865 10 37

KURBAN SATIŞ YERİ - MARMARA MERKEZ; KAPALI PAZAR YERİ ARKASI. AVŞA MAHALLESİ; AVŞA KADEME YANI - Kaymakamlık;02668855006, Belediye;02668855050, Müftülük;02668855432

KARAAĞAÇ CUMHURİYET MEYDANI - KARAAĞAÇ MAHALLESİ - 0266 367 7012

ESKİ BELEDİYE GARAJI - KEMAL PAŞA MAHALLESİ - 0266 357 10 53

KARAAĞAÇ CUMHURİYET MEYDANI - CUMHURİYET MEYDANI - 0 266 3677012

ESKİ BELEDİYE GARAJI - KEMALPAŞA MAHALLESİ - 0 266 357 10 53

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - YENİ KEPSUT YOLU 4. KM - 0000000000

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - YENİ KEPSUT YOLU 3. KM. ÇINARLIDERE MEVKİİ HAYVAN PAZARI - 00000000000

HAYVAN SATIŞ YERİ - İLİMİZ MERKEZ KEPSUT İLÇE YENİ YOLU ÜZERİ 10. KM'DEKİ HAYVAN PAZARI - 02662391180

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.