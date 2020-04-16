BALIKESİR Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
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BALIKESİR Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedavisiyle sağlığına kavuşan Fahrettin Kumru (60), "Arabama binerken bile kolonyayla, mendille direksiyonu, kapı kollarını, apartmandaki yerleri siliyorduk. Bu şekilde korunurken geldi" dedi.

16.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:21
BALIKESİR Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedavisiyle sağlığına kavuşan Fahrettin Kumru (60), "Arabama binerken bile kolonyayla, mendille direksiyonu, kapı kollarını, apartmandaki yerleri siliyorduk. Bu şekilde korunurken geldi" dedi.

Edremitİ ilçesi kizçay Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Kumru, çeşitli şikayetler ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kumru, tedavi altına alındı. Edremit İlçe Hıfzısıhha Kurulu da Kumru'nun yaşadığı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Tedaviyle sağlığına kavuşan Kumru, taburcu edilerek evine gönderildi. Karantinaya evde devam edecek olan Fahrettin Kumru, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'15-16 gün önce rahatsızlık başladı. Grip olduğumu düşünerek çeşitli ilaçlar aldım. Fakat geçmedi. Ayın 3'ünde acile gittim. Bronşit dediler. İğne verdiler. Eve geldim, ayın 5'inde fenalaştım. Tekrar acile gittim. Test yaptılar, 2 gün hastanede yattım. Sonuç pozitif gelince Balıkesir'e sevk ettiler. Bir hafta da Balıkesir'de hastanede yattım. Oğlum ve gelinim de pozitif çıktı, evde karantinadalar. Bu olaylar çıktığından beri çok dikkatliyim. Birkaç defa marketten alışveriş yaptım. O sırada bulaştı sanırım. Özellikle dikkat ediyorum, arabama binerken bile kolonyayla, mendille direksiyonu, kapı kollarını, girdiğimiz çıktığımı apartmandaki yerleri siliyorduk. Bu şekilde korunurken geldi. Ben de astım bronşite dayalı alerjik durum var. Balıkesir'deki tedavi sürecimde kolumdan bir serum takviyesi verdiler. Sonra sabah akşam hap verdiler. Tahliller negatife dönünce taburcu oldum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnsanlar bu süreçte temizliğine dikkat etsinler. Birbirlerine dokunmamaya çalışsınlar."

BALIKESİR Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Kaynak: DHA

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