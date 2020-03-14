BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
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BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller dolduBALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bulunan sahil bölgeleri, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte, hareketli günler yaşamaya başladı.

14.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:52

'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bulunan sahil bölgeleri, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte, hareketli günler yaşamaya başladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil bölgelerin akın etti.

Türkiye genelinde, dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle, yazlık bölgelerde hareket yaşanmaya başladı. Öğrenciler, okullarından evlerine dönerken, Edremit bölgesinde yazlıkları olan vatandaşlar da bahar havasıyla bölgeye gelmeye başladı.

Yazlıkları olanlar bölgeye gelmeye başlarken, otel işletmecileri ise umutlarını nisan ayına saklıyor. Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, 'Ülkemizde okulların kapanması, maçların seyircisiz oynanması gibi alınan tedbirler neticesinde en çok etkilenen sektör turizm oldu. En son geçen hafta itibariyle otelimize tur aldık. Şu an itibariyle Nisan 15'ine kadar bütün tur sözleşmelerimiz iptal oldu. Özellikle günübirlik Çanakkale turları bölgemize geliyordu daha çok. Onlar da şu anda okulların kapanmasıyla iptal olmuş durumda. Tedbirleri olumlu karşılıyoruz. Bakanlıkların almış olduğu programlara harfiyen uyuyoruz. Alınan tedbirleri doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an butik otellerin hepsi açık vaziyete. Müşteri kabulümüz söz konusu. Grup eğlenceleri iptal ettik. Edremit Körfezi'nde tabi şöyle bir hareketlilik var. Nüfusu oldukça yoğun bir bölge. Dışarıda okuyan üniversite öğrencilerimizin hepsi bölgemize geri döndü. Ayrıca yazlıkçı diye tabir ettiğimiz, bölgemize gelen misafirler de baharın gelmesiyle birlikte tekrar buradaki evlerine dönmeye başladılar. Dolayısıyla bundan da kaynaklı bir yoğunluk var. Doktorlar, temiz havaya çıkın, evlerinizi havalandırın diyorlar. Bölgemiz de Kazdağları'nın oksijeni ve temiz hava ve Akçay'ın iyotuyla birlikte koronavirüsten korunma için önemli bir yer olduğunu iddia ediyoruz' dedi.

GÜNÜBİRLİK İŞLETMECİLER VE VATANDAŞ MEMNUN

Tatil, sahil kesimlerinde en çok günübirlik işletmelere yaradı. Güneşli hava ile birlikte de vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Öğrenci olduğunu söyleyen ve güzel bahar havasının tadını çıkarmak için arkadaşıyla Akçay'a geldiğini belirten Neslişah Sekmen, 'Okulların tatil edilmesiyle birlikte Akçay da kalabalıklaşmaya başladı. Dışarıdan gelen oldukça insan var. Şu an hava çok güzel. Koronavirüsün bu bölgeye fazla geleceğini düşünmüyorum ancak, okuldan evlerine giden arkadaşlarımıza virüs bulaşma durumu olursa buraya da getirebilirler diye düşünüyorum' diye konuştu.

Kafe işletmecisi Yılmaz Durmuş ise, 'Okulların kapatılmasıyla tatil başladı. Öğrenciler ve ikinci konut sahipleri gelmeye başladı. Bölgemiz oksijen dolu ve bunu bilenler gelmeye başladı. Bölgemizde herhangi bir sorun yok. Herkes gelebilir' dedi.

Akçay'ın güzel havası ve bol oksijeni nedeniyle koronavirüse karşı en korunaklı yer olduğunu söyleyen Kadir Öz ise şunları söyledi. 'Akçay'ımız çok güzel ve harika bir yer. Havamız güzel, suyumuz güzel, bize virüs falan vurmuyor. Çok sağlıklı bir ortamımız var. Bütün herkesi bekliyoruz. Bölgede adeta yaz başladı. Okullarında tatil olmasıyla birlikte kalabalık ve güzel bir ortamımız var."

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BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

Kaynak: DHA

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BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

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