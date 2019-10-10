Balıkesir köpek balığına tekmeli dayağa ceza

10.10.2019 08:57

Köpek balığına tekmeli dayağa ceza

Balıkesir'in Erdek İlçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan, daha sonra denize bırakılan köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.

Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denizi'ne Nurban Reis teknesiyle açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, balıkçıların ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizi'ne bırakırken bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda, şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'İdari yaptırım' uygulandığı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen köpek balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi. Vakıf açıklamasında bu cezanın ilk olduğu vurgulanırken şöyle denildi

Ülkemizde bir balık türü için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz.

Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır deniliyor.

Kaynak: DHA