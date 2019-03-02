Balıkesir 'Komşunuzla, Kardeşinizle Karşı Karşıya Gelmeyin'

'Komşunuzla, kardeşinizle karşı karşıya gelmeyin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Savaştepe ve İvrindi ilçelerindeki ziyaret ve temaslarının ardından Bigadiç ve Susurluk ilçelerine geçti. Bigadiç merkezinde halka hitap eden Meral Akşener, "Burası Bigadiç. Önemli ve vefakar bir ilçemiz, sadakati yüksek bir ilçemiz. Yapılan iyiliği ile kötülüğü ile unutmayan bir ilçemiz. Buradan verilen kararın Türkiye'yi etkilediği bir ilçemiz" dedi.

Yerel seçim sürecinde çirkin bir dil kullanıldığını belirterek, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunan Akşener, şunları söyledi:

"Çok çirkin, iğrenç bir dil kullanılıyor şu anda yerel seçimlere girerken. Biz muhtar seçeceğiz. İnşallah Davut Başkanı seçeceğiz, İsmail Ok'u seçeceğiz. Ama seçerken Allah rızası için projeleri yarıştırın. Allah rızası için hizmet anlayışını yarıştırın. Allah rızası için birbirinize 'terörist' demeyin. Allah rızası için komşunuzla, kardeşinizle karşı karşıya gelmeyin. 1 Nisan'da birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Aynı eczaneden alışveriş edeceksiniz. Aynı fırında ekmek alacaksınız. Kadınlar aynı arkadaşlarıyla günlere gidecek, cuma dualarına gidecek, 41 Yasin'lere gidecek. Oradaki arkadaşlarınız değişmeyecek. Ama siz tepedekilerin diline bakarsanız, tutumuna bakarsanız; yazıktır, günahtır, birbirinizi kırmayın."

Meral Akşener, Bigadiç ve Susurluk'taki miting ve temaslarının ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geçti.

Kaynak: DHA