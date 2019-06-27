BALIKESİR Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Edremit Kaymakamlığı lojmanının çatı kiremitlerine serçe sıkıştı. Esnafın çağırdığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kiremitler arasındaki serçeyi kurtardı. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, doğaya salındı.
Kaynak: DHA
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