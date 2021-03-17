Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
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Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

17.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:35
Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

BALIKESİR'de kesintisiz içme suyu sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon TL bedelle yeni bir hat döşendi.

BALIKESİR'de kesintisiz içme suyu sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon TL bedelle yeni bir hat döşendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yüke, depreme dayanıklı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı sayesinde yaklaşık 50 yıl su iletim hattında sorun yaşamayacaklarını söyledi. 

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu ihtiyacı, İkizcetepeler Barajı'ndan alınarak, arıtma tesisinde arıtılıp, ilçelere dağıtılıyordu. Dağıtım sırasında borularda meydana gelen patlamalar nedeniyle sık sık mağduriyet yaşanması üzerine, çalışma başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla binlik borularla ikinci bir hat döşendi. Başkan Yılmaz, 6 farklı noktada başlatılan bağlantı yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirtti.  

'50 YILLIK İHTİYACI SORUNSUZ KARŞILAYACAK'

Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yeni ana boru bağlantı çalışmaları için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı da baya bir rahatsız ettik ama şehrin önemli bir problemini ortadan kaldırıyoruz. Yeni döşenen borular, içme suyu hatlarında kullanılmak üzere santrifüj döküm tekniği ile üretilmiş sfero dökme demir borulardır. Bu sayede şehrimizin 50 yıllık su iletim hattı ihtiyacı sorunsuz karşılanacak. Yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla mevcut CTP hattının da durumu korunacak. Bağlantıların sona ermesinin ardından basınç kontrolleri de tamamlandığında sularımızı açacağız" dedi.


Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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