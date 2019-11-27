Balıkesir Kent Konseyi Kuruldu

27.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:02

Balıkesir'de, kent vizyonu, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Balıkesir Kent Konseyi'nin seçimli genel kurulu gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kurulda, başkanlığa oy birliği ile Mürsel Sabancı seçildi.

Seçimlerde divanı, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı-BALGÜÇ 2. Başkanı Mehmet Çalışkan ve Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Temsilcisi Jale Bayraktar yönetti.

Genel kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Soygüzel, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı.

Burada bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kent konseyinin önemli bir fonksiyonunun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Konuların nezaket içinde, gönüllülerle beraber enine boyuna tartışılmasını istediklerini bildiren Yılmaz, "Biz, ne kadar mücadele edersek edelim bu işler gönüllülerle oluyor. Bir şey yapılmadan önce bir bekleme ve demlenme süresi var. Doğruyu bulmak çok zor değil yeter ki siyasallaştırmayalım objektif olarak işleri değerlendirelim. Gündemdeki konuları siz belirleyin, uygulayalım. Bu şehri hep beraber olması gerektiği gibi değerlendirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yer alan isimler ise şöyle: Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Barosu Av. Mustafa Sertan Kurtdere, Balıkesir Ticaret Odası Ender Akça, Balıkesir Sanayi Odası Ali Bilcanlı, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hasan Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Narlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Özcan Karahan, Memur-Sen Balıkesir Temsilciliği Ahmet Gür, Balıkesir Şoförler Odası Rıza Tekin, Balıkesir Mimarlar Odası Ali Özerk, Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Gürkan Özcan, Balıkesir Tabip Odası Dr. Necdet Uçan, Balıkesir Ziraat Odası Yahya Bıçakçı, Anneler Derneği Balıkesir Şubesi Nursel Sever, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Ramazan Demir, İş Kadınları Derneği Nurbin Tüfekçioğlu, Ege İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu Mahmut Çamlı, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Haydar Filiz, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı-BALGÜÇ Mehmet Çalışkan, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi Jale Bayraktar, Kamu-Sen Balıkesir Temsilciliği Musa Bilal, TÜGVA Balıkesir Temsilciliği Beşir Islak, KADEM Balıkesir Temsilciliği Zeliha Kahraman, Altıeylül Muhtarlar Derneği Nihat Emer, Karesi Muhtarlar Derneği Metin Durmaz.

Kaynak: AA