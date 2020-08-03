BALIKESİR Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BALIKESİR Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı

Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bindikleri minibüste maske takmadıkları için kendilerini uyaran şoför Korhan Batmaz'ı (43) başından bıçakla yaralayan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

03.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:11

Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bindikleri minibüste maske takmadıkları için kendilerini uyaran şoför Korhan Batmaz'ı (43) başından bıçakla yaralayan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Taburcu edilen Batmaz'ın, ateşlenmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, önceli gün iddiaya göre alkollü 3 genç maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü Korhan Batmaz, maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi Korhan Batmaz'ı başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Batmaz, hastaneye kaldırıldı. Batmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla kimlikleri belirlenen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüs sürücüsü Korhan Batmaz'ın tekrar hastaneye yatırıldığını açıklayan SS Sarıkız Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mehmet Gürel, "Altınoluk'tan 01.15'te kalkan son aracımıza binen 3 yolcu, sürücü arkadaşımız tarafından uyarılıyor. Maskesiz oldukları için şoför arkadaşımız araçtan indirmek istiyor. Aralarında çıkan tartışmada, şoför arkadaşımızı darbedip, sonrasında da kapısını açıp, bıçaklıyorlar. Arkadaşımız, olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Dikiş atılarak, taburcu edildi. Ancak akşam yeniden ateşlendi ve Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Olayı kooperatif olarak kınıyoruz. Sabah erken saatlerinden, gece saatlerine kadar hizmet veren bir kooperatifiz. Bu olayı tasvip etmiyoruz" dedi.

BALIKESİR Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Spor
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar 3. Sayfa
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Bakan Koca'nın 'Vaka az' dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü
Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Kerem Bursin İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Beto Ali Koç Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: BALIKESİR Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 18:11:37. #1.14#
title