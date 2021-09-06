Balıkesir Karesi Belediyesi Resmi Web Sayfası
Balıkesir Karesi Belediyesi Resmi Web Sayfası Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2' nci Seçim Dönemi, 3' üncü Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini gör.
Balıkesir Karesi Belediyesi Resmi Web Sayfası
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2' nci Seçim Dönemi, 3' üncü Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini gör
Kaynak: Habermetre