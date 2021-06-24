Balıkesir Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğiyle "Mobil Çocuk Kütüphanesi" Hizmete Giriyor

Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, uzmanlar eşliğinde mahalleleri tek tek gezerek Karesili çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında, çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları eğlendirmeye hazırlanıyor.

Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, uzmanlar eşliğinde mahalleleri tek tek gezerek Karesili çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında, çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları eğlendirmeye hazırlanıyor.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, ilkokul bulunan tüm kırsal mahallelerde en az birer hafta arayla hizmet verecek. Kütüphane kırsal mahalleler ardından merkezdeki mahallelerde de çocuklarla buluşacak. Kütüphanede öğretim üyeleri, öğretmenler, uzmanlar ve Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin görevli personelleri de görev yapacak. Çocuklara hem eğitim, hem de rehberlik hizmeti de sunulacak.

"Fiziksel ve sanal kütüphane bir arada"

Mobil Kütüphane otobüsünün tefrişatı Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, kütüphanede 750'ye yakın fiziki kitap bulunacak. Kütüphanede ayrıca Internet ve Video Kütüphane de hizmet verecek. Karesi M obil Çocuk Kütüphanesinin içinde internet erişimi bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar bulunacak. Bu bilgisayarlara eğitsel içerikli film, dizi, belgesel, e-kitap vb. yüklenecek, çocuklar ve ebeveynleri ücretsiz olarak bu içeriklerden ve internetten faydalanabilecek. Bilgisayarlara ve telefonlara bağlanabilen projeksiyon cihazı ve ayaklı projeksiyon perdesi ile kütüphanenin içinde ve dışında toplu video izleme uygulamaları yapılabilecek. Ayrıca otobüste basit ses sistemi bulunacak.

"Oyuncak müzesi ile işbirliği"

Kütüphanede ayrıca Ankara Oyuncak Müzesi işbirliği ile kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilecek. Bunların yanında kütüphanede Çocuk Sağlığı Eğitimleri, Madde Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Eğitimler, Mahremiyet Eğitimi, Değerler Eğitimi ve ayrıca Tarama Testlerinin Yapılması planlanıyor. Kütüphanede Okula Uyum Çalışmaları, Birlikte Ödev Yapma Çalışması, Sineterapi, Etkileşimli Kitap Okuma, Masal Atölyesi, Yaratıcı Okuma ve Yaratıcı Yazarlık eğitimleri de çocuklara verilecek.

"Başkan Orkan: "Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz"

Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi ile ilçedeki kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı istediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eğitim ­ de fırsat eşitliği yaratmak istediklerini belirtti.

Anne ve babaların, anne karnından ergenliğe kadar olan süreçte, çocuklarını doğru yetiştirmeleri ve çocuk gelişiminde kritik zam anlar konusunda bilinçli ebeveyn olmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Orkan, "Projemiz ile anne ve babaların, anne karnından ergenliğe kadar olan süreçte, çocuklarını doğru yetiştirmeleri ve çocuk gelişiminde kritik zam anlar konusunda bilinçli ebeveyn olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca Çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve üretken bireyler olmasını hedefliyoruz. Çocukların okul etkinliklerine ebeveynlerin katkısını sağlamak, anne-baba-çocuk ilişkisini daha etkili kılarak olumlu aile iklim i oluşturmak ve her çocuğun hakkı olan oyuncaklar, kitaplar ve multimedyanın bulunduğu bir ortam ile çocuklar, ebeveynler ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlam ak diğer hedeflerimiz arasında" dedi. İnanç Umut

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Kaynak: Habermetre