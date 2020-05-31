Balıkesir Karesi, Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek: "Süt tüketimi her yaşta önemli" Balıkesir Karesi, Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, üreticilere sütü en doğal şekilde tüketiciye ulaştırmak amacıyla doğal bir zincir oluşturduklarını bildirdi.

Balıkesir Karesi, Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, üreticilere sütü en doğal şekilde tüketiciye ulaştırmak amacıyla doğal bir zincir oluşturduklarını bildirdi.

Şimşek, "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, doğanın ve canlının ilk besin kaynaklarından birinin süt olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gayretli çalışmaları dolayısıyla üreticilere teşekkür eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl Birlik olarak çeşitli etkinliklerle bir şenlik havasında kutladığımız ve süt tüketimi farkındalığı oluşmasını sağladığımız 'Dünya Süt Günü'müzü bu yıl pandemi sebebiyle vatandaşlarımızdan ayrı kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve güvenli süt içmelerini sağlamak bizim görevimiz. Süt tüketiminin her yaşta önemli olduğunu unutmayalım ve süt içelim, sağlığı seçelim."

Kaynak: AA