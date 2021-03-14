BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
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BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

14.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:09

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir kamyon ve tırın arasında sıkıştı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Karışmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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