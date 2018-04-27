Balıkesir Kadın Sürücü Aracının Yanışı Gözyaşları İçinde İzledi

Kadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izledi

BALIKESİR'de, önünde aniden duran otomobile arkadan çarpan Özlem Hakan, alev alan aracının yanışını gözyaşları içinde çaresizlikle izledi.

Çanakkale-İzmir karayolunda, Burhaniye ilçesi Hocazade durağı mevkinde, akşam saatlerinde Suat Gürçay yönetimindeki 10 Z 5994 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan beton mikserine çarpmamak için aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Özlem Hakan (25) ise idaresindeki 10 YS 058 plakalı Ford Transit Connect marka araç, Suat Gürçay'ın otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özlem Hakan'ın kullandığı 10 YS 058 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Sürücü Özlem Hakan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracın motor kısmını söndürürken genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Yoldan geçen başka bir kadın sürücü Özlem Hakan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kazada her iki otomobilde hasar oluşurken, iki sürücüde kazadan yara almadan kurtuldu.

Jandarma'nın incelemesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.