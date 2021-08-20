BALIKESİR -İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Çalışmaları devam eden Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 3. 580 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları yapılarak batardo dolgusu tamamlandı. Barajda gövde dolgu ve dolusavak betonarme imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33. 80 metre ve su depolama kapasitesi 2, 05 milyon m3olan Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7. 684. 422 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre