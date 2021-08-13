Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı

Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, ülke genelindeki afet olaylarına müdahaleye devam ediyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, ülke genelindeki afet olaylarına müdahaleye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ekiplerimiz, yurdun her yerinde, ihtiyaç dahilinde görev yapmaya devam ediyor. Yangın bölgelerinde çalışmalarına devam eden ekipler, sel bölgelerine de yardım etmek amacıyla 5 araç ve 18 personel olarak dün gece Sinop'a yola çıktı" dedi. Başkan Yılmaz, 2021 yılı başında verdiği talimatla, "'Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin' demişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağışla birlikte gelen sel felaketinin yaşandığı Batı ve Orta Karadeniz'e destek olmak amacıyla dün gece yola çıktı. Sinop'a doğru yola çıkan Balıkesir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan 4'ü dalgıç, 18 personel, beraberinde 1 öncü araç, 2 adet 4×4 arazi aracı, 1 vidanjör ve 1 çok amaçlı vinçli itfaiye aracı olmak üzere 5 araç, 2 kurtarma botu, 6 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 1 aydınlatma kulesi ile sel bölgesinde görev yapacak.

Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, bölgede bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak sel felaketi nedeniyle yıkılan binalarda devam eden arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Başkanı olan Halil Yılmaz'ın koordinesinde; 10 araç ve 28 personelimiz, Milas ve Marmaris'teki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına da devam ediyor. Ekiplerimiz, deneyimli ve nitelikli personeliyle ihtiyaç dahilinde yurdun her yerinde özverili bir şekilde görevini yapıyor" dedi.

TALİMAT BEKLEMEDEN HAREKET

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığına verdiği talimatla, olası afet durumlarında emir beklemeden müdahale edilmesi için bilgilendirme yapmıştı. Başkan Yılmaz, 2021 yılı başında yaptığı açıklamada, "Emir ikinci tekrarı yapmaya gerek yok. Bir kere söylüyoruz, 'Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin.' Varsın biz boşuna gitmiş olalım. 'Size gerek yoktu' desinler. Ama bir hayatı kurtarmak, dakikayla oluyorsa, hiçbir şey beklemeden, bir yerde deprem oldu, bir yerde sel oldu, bir yerde afat var; bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığımız talimatlı" demişti.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı
Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı
Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız."
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Berdan Mardini Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:53:39. #1.14#

title