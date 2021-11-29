Balıkesir İtfaiyesi fırtınanın bilançosunu açıkladı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı BAKOM olarak Balıkesir il genelinde şiddetli lodos ve yağış uyarısı yaptı.

Balıkesir İtfaiye - Afet Koordinasyon Merkezi Yönetimi sabah saatlerinden bu yana yaptıkları faaliyetleri belirterek, vatandaşları şiddetli lodos ve yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırdı. BAKOM' dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle İlimiz geneli Körfez ve Güney Marmara kıyı şeridinde Büyükşehir itfaiye ekiplerimiz nöbette olup, Körfez; Altınoluk, Güre, Akçay, Ören, Ayvalık sahil bandında takip ve kontrol çalışması devam etmektedir. Ayrıca Bandırma, Erdek ve Marmara adasında da tedbirler artırılmıştır. Sabah saatlerinden bu yana 10 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 5 adet tekne batması 4 insan kurtarma, 5 hayvan kurtarma, 6 adet yangın, 3 trafik kazası olmak üzere toplam 38 itfai olaya müdahale edilmiş olup çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, araç hasarı ve soba- baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) iletişim; Büyükşehir çağrı merkezi 444 40 10 - 112 acil çağrı merkezine haber verilmesini istedi." - BALIKESİR

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