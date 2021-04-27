Balıkesir'in yöresel kumaş işleme türü olan 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işarete başvuruldu
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Balıkesir'in yöresel kumaş işleme türü olan 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işarete başvuruldu

Balıkesir'in yöresel kumaş işleme türü olan 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işarete başvuruldu
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'e özgü bir kumaş işleme türü olan ve gelenekten geleceğe kültürel miras olarak değerlendirilen 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Balıkesir'e özgü bir kumaş işleme türü olan ve gelenekten geleceğe kültürel miras olarak değerlendirilen 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünlerin, Balıkesir'e hem kültürel hem de ticari anlamda katkı sağlayacağını belirtti.

Aydemir, kumaşların üzerine, pamuk ipliği, kılaptan, pul ve tırtıl gibi malzemelerle yapılan bir işleme türü olan 'Balıkesir Pullusu' için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını kaydetti.

Balıkesir Pullusu'nun yöre halkının ince sanat zevkini, estetiğini, duygusallığını ve pratikliğini yansıttığını ifade eden Aydemir, "Geçmişte çoğunlukla kadın zanaatkarlar tarafından yapılan Balıkesir Pullusu, özellikle düğün, kına gecesi ve özel günler için kullanılmıştı. Günümüzde giyim eşyası ve aksesuarı başta olmak üzere ev dekorasyonu, çeyizlik ve turistik eşyalar için de bu işleme türü uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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