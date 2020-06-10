Balıkesir'in yeni Valisi Hasan Şıldak oldu
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Balıkesir'in yeni Valisi Hasan Şıldak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.

Balıkesir'in yeni Valisi Hasan Şıldak oldu
10.06.2020 03:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Balıkesir'in yeni Valisi ise Burdur Valisi Hasan Şıldak oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Valiller Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olurken, 23 ilin valisi ile 8 ilçenin kaymakamı çeşitli illere vali olarak atandı. 2016 yılında Balıkesir'de göreve başlayan Vali Ersin Yazıcı'nın yeni görev yeri Antalya olurken, Burdur Valisi Hasan Şıldak ise Balıkesir'in yeni valisi oldu.

Hasan Şıldak kimdir?

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Şıldak, evli ve iki çocuk babasıdır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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