Balıkesir'in vaka sayılarında Bandırma detayı

Kırmızı iller listesinde bulunan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs vaka sayıları hızla artış gösteriyor. Kırmızı listede bulunan Balıkesir'de en yüksek vaka sayıları Bandırma ilçesinde yer alıyor.

Son günlerde vakaların hızlı bir şekilde artış gösterdiği Bandırma'da çarşı, pazar sıkı denetim ile yayılım kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevli polis ve bekçiler, kentin işlek ana caddelerini, sokaklarını ve Cumhuriyet meydanını bariyerlerle kapatıp vatandaşları sıkı denetime tabi tutuyorlar. Ekipler, özellikle maske, mesafe ve sigara konusuna dikkat çekerek yoğunluğun sık olduğu yerde gruplaşmaları en aza düşürmek için vatandaşlara uyarıda bulunuyorlar. Hızla artan korona virüs vakalarından dolayı esnaf halkı, yoğun önlemlerle iş yerlerini açıyor. Risk faktörüne göre iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek.

Şehit Süleyman Bey Caddesi, Kaşif Acar Caddesi, Sevgi Yolu, Arasta Sokak ile Cumhuriyet Meydanına girişler bariyerler ile kontrol altına alındı. Kontrol noktalarında emniyet görevlileri HES Kodu uygulaması yapmaya başladı. Bu alanlarda yoğunluk arttığı takdirde geçişler durdurulacak.

Esnaf ve vatandaşlar İHA'ya konuştu

Emniyet güçlerinin demir bariyerlerle cadde ve sokakları denetim altına almasına bazı esnaf tepki gösterirken, bazıları da uygulamayı yerinde buldu ve bir an önce vakaların düşmesini beklediklerini ifade etti. İHA'ya konuşan esnaftan Peyman, "Bandırma bölgesi kırmızı bölge olarak geçiyor. Tabi, korana süreçlerinde açıklanan kural ve yasaklar doğrultusunda işletmemizi açıyoruz. Ne yazık ki işlerimizin sakinliği yüzünden birkaç arkadaşımızı işten çıkartmak zorunda kaldık. Her gelen yasak ve kurallar ile birlikte işletmemizi yeni dizayn etmek zorunda kaldık. Yasaklarla birlikte işletmemizde gel-al servisine çevirdik. Bu dünyayı etkileyen bir hastalık. Biz de çarşıda esnaf olduğumuz için görülen lüzumdan dolayı böyle bir önlem alınmış. Esnafı da düşünmek lazım. Esnafın da durumu iyi değil. Alınan önlemler yine bizim için. Uymamız lazım. Bir an önce bu hastalığı memleketimizden def etmemiz lazım. Balıkesir bu açıdan sıkıntılı bir bölge. Önlemlerin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı