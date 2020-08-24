Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek Balıkesir'deki tarihi çeşme ve şadırvanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilecek.

Balıkesir'deki tarihi çeşme ve şadırvanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilecek.

Balıkesir'deki tescilli tarihi çeşmelerin restore edilerek kullanıma açılması, boş arsa, bina bahçeleri, terk edilmiş yapıların bakımlarının yapılmasına yönelik Balıkesir Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararları, Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilçede kaderine terk edilen ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi çeşmeler ile şadırvanların restorasyon çalışmaları en kısa sürede başlatılacak.

Kitabeleri deforme olan, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşmeler, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA