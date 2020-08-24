Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan tarihi çeşmeleri restore ederek, kentin kültürel mirasına yeniden kazandırılacak.

Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
24.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:49

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan tarihi çeşmeleri restore ederek, kentin kültürel mirasına yeniden kazandırılacak.

Balıkesir Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararının, Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tarihi çeşmeleri aslına uygun restore etmek için çalışmalara başlıyor. Öte yandan boş arsa ve terk edilmiş yapıların bakımları da yerel yönetimler tarafından tespit edilerek, titizlikle takip edilmesi kararlaştırıldı. 

Zamanında birer hayrat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen, yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri ve mimarisinin özelliklerini yansıtmaları nedeniyle şehrin somut kültürel miraslarından olan çeşmeler, Balıkesir Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden hayat buluyor. Balıkesir'deki tescilli tarihi çeşmelerin restore edilerek kullanıma açılması ile boş arsa, bina bahçeleri, terk edilmiş yapıların bakımlarının yapılmasına yönelik Balıkesir Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle kabul edildi.

Geleneksel yaşam kültüründe oldukça önemli bir yer tutan ama aynı zamanda en çok tahrip olan eserlerden olan çeşme ve şadırvanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilerek geleceğe taşınacağını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilçede kaderine terk edilen ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi çeşmeler ile şadırvanların restorasyon çalışmaları en kısa sürede başlatılacak. Kitabeleri deforme olan, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşmeler, restorasyonun tamamlanmasının ardından hem mahalle halkının hizmetine sunulacak hem de şehrin birer sembolü haline gelecek. Belediyemiz ayrıca halk sağlığını, güvenliğini ve refahını tehdit eden her türlü boş arsa, bina bahçeleri ile terkedilmiş yapılardaki kirliliği önleyecek, çevresel şartlarını iyileştirip geliştirmeye yönelik çalışmaları başlatacak. Çalışmalarla şehir içerisinde kötü bir görüntü oluşturan, insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokan boş arsa ve terk edilmiş yapıların ıslahıyla, Balıkesir'in yaşam kalitesinin artırılması ve şehrin daha güzel ve düzenli bir görünüm kazanması hedefliyoruz" dedi.

FOTORAFLI


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap Magazin
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan...
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Dünya
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selami Şahin Halit Ergenç Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Kozan Bursa
Şu an buradasınız: Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:49:01. #1.14#
title