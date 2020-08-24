Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
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Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tarihi çeşmeleri aslına uygun restore etmek için çalışmaları başlatacak.

Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
24.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:31

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tarihi çeşmeleri aslına uygun restore etmek için çalışmaları başlatacak. Ayrıca boş arsa ve terk edilmiş harap durumdaki yapıların bakımları da yerel yönetimler tarafından tespit edilerek titizlikle takip edilecek.

Zamanında birer hayat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen, yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri ve mimarisinin özelliklerini yansıtmaları nedeniyle şehrin somut kültürel miraslarından olan çeşmeler; Balıkesir Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden hayat buluyor. Balıkesir'deki tescilli tarihi çeşmelerin restore edilerek kullanıma açılması ile boş arsa, bina bahçeleri, terk edilmiş yapıların bakımlarının yapılmasına yönelik Balıkesir Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi, en kısa sürede çalışmalara başlayacak.

Balıkesir'in tarihi çeşmeleri geleceğe taşınıyor

Geleneksel yaşam kültüründe oldukça önemli bir yer tutan ama aynı zamanda en çok tahrip olan eserlerden olan çeşme ve şadırvanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilerek geleceğe taşınacak. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilçede kaderine terk edilen ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi çeşmeler ile şadırvanların restorasyon çalışmaları en kısa sürede başlatılacak. Kitabeleri deforme olan, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşmeler, restorasyonun tamamlanmasının ardından hem mahalle halkının hizmetine sunulacak hem de şehrin birer sembolü haline gelecek.

Boş arsa ve terk edilmiş yapılarda temizlik yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ayrıca halk sağlığını, güvenliğini ve refahını tehdit eden her türlü boş arsa, bina bahçeleri ile terkedilmiş yapılardaki kirliliği önleyecek, çevresel şartlarını iyileştirip geliştirmeye yönelik çalışmaları başlatacak. Çalışmalarla şehir içerisinde kötü bir görüntü oluşturan, insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokan boş arsa ve terk edilmiş yapıların ıslahıyla, Balıkesir'in yaşam kalitesinin artırılması ve şehrin daha güzel ve düzenli bir görünüm kazanması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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