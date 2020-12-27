Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
27.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:14
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hekim Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın