Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

27.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:14
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hekim Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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