Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

09.11.2020 00:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:58
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 10 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

İlgili Haberler

Balıkesir'de Ovacık köyü karantinaya alındı
Balıkesir'de Ovacık köyü karantinaya alındı
Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (2)- Yeniden
Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (2)- Yeniden
Köyde çıkan yangında 10 ev ve bir cami çatısı yandı - Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu
Köyde çıkan yangında 10 ev ve bir cami çatısı yandı - Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mesut Yılmaz Meral Akşener Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Ozan Tufan Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 00:58:30. #1.15#
title