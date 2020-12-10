Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

10.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:24
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İkizce ve Kirazören mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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