Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İkizce ve Kirazören mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya