BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü - Haberler
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BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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