BALIKESİR - İvrindi'de çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.