Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
17.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:46
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kına Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya