Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
03.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:16
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaleoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya