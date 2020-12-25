Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
25.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:03
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya