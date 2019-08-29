Balıkesir'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

29.08.2019 17:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de geçen yılın Temmuz ayına göre ihracat yüzde 16.9 oranında azalırken, ithalat ise 12.6 artış gösterdi.



TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 azalarak 47 milyon 874 bin 305 dolar, ithalat yüzde 12.6 artarak 41 milyon 406 bin 286 dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Balıkesir' de ihracat yüzde 26.8 artarken, ithalat yüzde 22.8 arttı. 2019 yılı Temmuz ayında Balıkesir'den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 9 milyon 107 bin 623 dolar ile elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme,verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam, parça aksesuarları oldu. Bu gurubu 8 milyon 721 bin 595 dolar ile etler ve yenilen sakatat ile 4 milyon 292 bin 496 dolar ile dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar gurubu takip etti. 2019 yılı Temmuz ayında Balıkesir'den yapılan ithalat miktarları fasıllara göre incelendiğinde en büyük pay 9 milyon 883 bin 631 dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler olurken, bu gurubu 6 milyon 427 bin 705 dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ve 2 milyon 919 bin 508 dolar ile plastikler ve mamuller grubu takip etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA