Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.
Baraj Caddesi'nde Rıdvan Gür'e ait 10 AEB 823 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Aracın motor kısmından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik