Balıkesir'in Edremit ilçesinde karikatür sergisi açıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde karikatür sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karikatür sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan "Doğa Alarm Veriyor" adlı sergi Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıldı.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan "Doğa Alarm Veriyor" adlı sergi Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıldı.

Altınoluk Mahallesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık Abdullah Efendi Konağı'ndaki Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması "Özel Seçki Sergisi" açılışı Kazdağı Milli Park Şefi Yasir Özerhan, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atamer Ulusoy ve Kazdağı Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Güven tarafından yapıldı.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, açılışta yaptığı konuşmada, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu yıl özellikle körfezimizde de yaşadığımız çevre kirliliği nedeniyle 'Doğa Alarm Veriyor' isimli bu özel sergi çevre kirliliği konusunda yaşananları ironik bir dille yüzümüze çarpıyor. Remzi Erkürem'i bir kez daha rahmetle anıyor, Aydın Doğan Vakfı'na ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

61 eserin yer aldığı sergi, 27 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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