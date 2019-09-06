Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu

06.09.2019 14:48

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlamalar Balıkesir Atatürk Stadı önünde devam etti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Balıkesir'de o yıllarda alınan direniş kararının temsili sunuldu, şiirler okundu.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in Milli Mücadelede ilk kurşunun atıldığı kent olduğunu anımsattı.

Yılmaz, kentte direniş için o dönemdeki faaliyetleri de aktararak, şöyle konuştu:

"24 Haziran 1920'de işgal yılları başladı. Ancak her şeye rağmen Balıkesirliler Balıkesir dağlarını Yunanlılara bırakmadı. Balıkesir gibi tüm Anadolu halkı kadın, çocuk, yaşlı demeden direnmiş, vatanını, namusunu, bayrağını ve imanını koruma mücadelesine girmiş ve Allah'ın izni ve yardımıyla muvaffak olmuştur. Nitekim bu mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleriyle taçlanmış Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğmuş, tüm bu mücadelenin kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk askeri adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır."

Tülütabaklar da törenlere katıldı

Resmi geçidin ardından deriden yapılmış şapka giyen, boyunlarına çan takan, bıyık olarak da at ya da manda kuyruğu kullanan temsili debbağlar, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi korkutucu görünümleriyle etkinliklere katıldı.

Ellerindeki baca kurumunu vatandaşların yüzlerine çalan ve çığlıklar atan tülütabakların gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kutlamalara Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehirr Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve protokol mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.

Öte yandan resmi geçit törenine katılan avcıların geçiş sırasında havaya ateş açmaları nedeniyle avcılar polis tarafından uyarıldı. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in talimatıyla avcıların ellerindeki tüm fişekler polis ekiplerince toplanırken, avcıların belgeleri de kontrol edildi.

Kaynak: AA