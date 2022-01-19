Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi - Haberler
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi
AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe de ara verildiği belirtildi.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.

AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri

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