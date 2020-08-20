Balıkesir'in doğal güzelliklerini milli parklarda keşfedin
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Balıkesir'in doğal güzelliklerini milli parklarda keşfedin

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Balıkesir, Kuş Cenneti ve Kazdağı Milli Parkları ile endemik bitki örtüsü, zengin faunası, eşsiz güzellikteki şelaleleriyle doğanın sunduğu tüm zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Balıkesir'in doğal güzelliklerini milli parklarda keşfedin
20.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:06

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Balıkesir, Kuş Cenneti Milli Parkı ve Kazdağı Milli Parkı ile zengin bir flora ve faunaya da ev sahipliği yapıyor. Koynunda endemik bitkilerin yanı sıra koruma altına alınmış hayvan türlerini de saklayan Milli Parklar, tertemiz havanın tadını çıkarıp doğanın barındırdığı güzellikleri keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Su kuşlarını yakından gözlemleyebilirsiniz

Bandırma'da bulunan ve neredeyse herkesin adını duyduğu Kuş Cenneti Milli Parkı, başta su kuşları olmak üzere çok zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolları üzerinde bulunan Kuş Cenneti'nde tepeli pelikan, ak pelikan, kaşıkçı, karabatak, balıkçıl, çeltikçi, bıyıklı sumru, tepeli batağan, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuş ağaçlar ve sazlar üzerinde yuva yaparak barınıyor. Gölde bol miktarda bulunan tatlı su istakozunun yanı sıra sazan, yayın, turna, tatlısu kefali, filise, karabalık ve acıbalık gibi 20'den fazla balık türü yaşıyor. Parkta bulunan müze ziyaretçilere önemli kuş türleri hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatı sağlarken; gözetleme kulesi ise kuş türlerini tepeden izleme imkanı sunuyor. Ayrıca ziyaretçiler müze bölgesinden kuşları yakından izlemek için dürbün de kiralayabiliyor.

Kuş Cenneti Milli Parkı koruma altına alınan türlerden pürtüklü semender, yeşil kurbağa, ağaç kurbağası, ince kertenkele, benekli kaplumbağa ve kar faresinin de evi oluyor. Ancak burayı özel yapan sadece yuva olduğu hayvanlar değil aynı zamanda zengin bitki örtüsü… Göl kıyıları gür bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Söğüt ağaçlarıyla kaplı Kuşcenneti Milli Parkı'nda göl kıyılarında düğün çiçeği, ılgın, hasır otu, kamış, süsen, saz, ayakotu, kındıranın yanı sıra meşe, palamut, zeytinlikler, kızılçam, karaçam, kayın, gürgen, çınar, ıhlamur, kızılağaç ve dişbudak da bulunuyor.

Efsanelerle dolu Kazdağı'nda gezmeye doyamayacaksınız

Derin vadileri ve kanyonlardan oluşan yapısı, biyolojik çeşitliliği ve fauna zenginliğiyle öne çıkan Kazdağı Milli Parkı'nın doğal güzellikleri ve tertemiz havası burayı ziyaret edenleri adeta mest ediyor. Mitolojide dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kazdağı ya da antik çağdaki ismiyle İda Dağı'nda görülecek yerlerin başında Thebe, Astria, Anderia, Antandros, Adremytteion, Killa , Krysa, Lyrnessos gibi antik kentler ve Tahtakuşlar Köyü'ndeki ülkemizin tek köy Etnografya Müzesi geliyor. Ayrıca Sarıkız efsanesinin geçtiği Sarıkız Tepe ile Hasanboğuldu efsanesinin geçtiği Sutüven Şelalesi ve Hasanboğuldu Göleti de milli parkın sınırları içinde bulunuyor.

Ünlü tarihçi Homeros'un 'Bol pınarlı Vahşi Hayvanlar Anası' olarak anlattığı Kazdağı'nın özellikle derin vadilerinde ve yüksek tepelerinde kartal, şahin atmaca, kerkenez ve kuzgun gibi yırtıcı kuşları görmek mümkün oluyor.Ayrıca sayıları azalmış olan keklik, bıldırcın, karatavuk, sülün ve tahtalı da Kazdağı'nın kuşlarından sadece birkaçı... Türkiye'de yetişen endemik bitki türlerinin 32'si Kazdağı'nda yetişiyor. Kazdağı'nda yetişen endemik ve şifalı bitkiler arasında yabani sarımsak, civanperçemi, kantaron, sarıkız çayı,yoğurt otu, geven,taşkıran otu, hüsnüyusuf, gıvışkan otu yer alıyor. Defne, kocayemiş, mersin, pınar meşesi, katırtırnağı ve yabanıl zeytin ağaçları ile Kazdağı'na özgü Kazdağı Göknarı gibi ağaçlarla kaplı bu güzel parkı ziyaret edenler Pınarbaşı ve Sutüven'de günübirlik kullanım alanlarında piknik yapabiliyor. Ayrıca Kazdağı Milli Parkı, kalabalıklardan uzak, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için de kamp imkanları sunuyor.

Tabiat parklarında doğanın keyfini çıkarın

Balıkesir'in de Milli Parkların yanı sıra dört tane tabiat parkı ve bir koruma alanı bulunuyor. Bu alanlarda doğanın güzelliklerinin yanı sıra eğer şanslıysanız yaban hayatının örneklerini de görmek mümkün oluyor. Bu alanlardan biri olan Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı, Türkiye'ye özgü endemik ve nesli tükenmekte olan Kazdağı Göknar'ına ev sahipliği yapıyor. Bin yıla kadar yaşayabilen boyu 40 metreyi bulan Kazdağı Göknar'ının yanı sıra karaçam, doğu kayını da bulunuyor. Bozulmamış doğasıyla kalpleri çalan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ise adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu muhteşem manzarayla göz alıyor. Tarihi kilise ve manastırları, geleneksel mimarinin oluşturduğu kent dokuları ve taş evleriyle doğal bir sit alanı olan park; tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari, tekne turları ve su sporları gibi faaliyetler için de ideal bir alan.

Edremit ilçesinde bulunan Darıdere Tabiat Parkı, karaçam ve kestane ağırlıklı florasında piknik, yürüyüş, karavan ve çadırlı kamp, fotoğrafçılık, futbol gibi spor etkinlikleri için tercih ediliyor. Karesi ilçesinde bulunan Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, kızılçam, fıstık çamı, akçaağaç, kavak, çınar, serviden oluşan doğasında piknik yapmak isteyenlere, basketbol, yürüyüş ve fotoğrafçılık gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ayvalık'taki Sarımsaklı Tabiat Parkı ise deniz, kum ve ormanların yeşilini buluşturuyor. Parkın berrak suları dalış ve su sporları için ideal bir ortam sunarken, park içinde bulunan bungalovlar konaklama imkanı da sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

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