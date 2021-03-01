Balıkesir'in coğrafi işaretli kuzusundan kokoreç yapıp Türkiye'ye satıyorlar

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı kırsal Göbel Mahallesi'nde üretilen kokoreçler Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelere ulaştırılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı kırsal Göbel Mahallesi'nde üretilen kokoreçler Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelere ulaştırılıyor.

Coğrafi işaret tescilli merinos ve kıvırcık melezi 100 binden fazla kuzu varlığına sahip Susurluk'ta bu hayvanların 16 bini Göbel'de yetiştiriliyor.

İnce kuyruk yapısı dolayısıyla kas arası ve kas içi yağlanmanın makul seviyede olması gibi avantajları bulunan kuzular, zamanı geldiğinde Göbel Et Entegre Tesisi'nde kesiliyor.

Kuzulardan alınan bağırsaklar ise yine aynı bölgede bulunan tesislerde temizlenip, şişlere sarılıyor. 250 derece ısıda yarım saat işleme tabi tutulan ürün dinlendirildikten sonra buzhanede bir süre bekletilerek paketlenip, müşterilere ulaştırılıyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu mahallede aylık ortalama 195 ton kokoreç üretiliyor.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine, ilçenin tostu ve ayranının ününün sınırları aştığını söyledi.

Susurluk'un kaliteli hayvan ırklarını da barındırdığını belirten Güney, "Susurluk bölgesinden geçerken kokoreç yemeden giden vatandaşlarımıza şanssız gözüyle bakıyoruz. Belediye olarak bu konuda üretici ve pişirip satan insanlarımıza yardımcı olmakla ilgili çalışmalarımız oluyor. Belediyemizin tesisinde de kokoreç pişirerek halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Güney, ilçede 31 bin büyükbaş, 120 bini aşkın da küçükbaş hayvan yetiştirildiğini aktardı.

Göbel'de 3 mezbaha bulunduğunu bildiren Güney, "Kokoreç sarımı yapılarak Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderilmektedir. Türkiye'nin üretiminin yüzde 70'i Göbel'dedir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Markalaşmak önemli. Kokorecimizle ilgili altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Patenti alınıp standartları tam olarak belirlendikten sonra daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de en çok beğenilen kokoreç, Göbel kokorecidir"

Üretici bir firmanın sahibi Ramazan Kalçık ise Türkiye'nin hemen hemen yer iline kokoreç gönderdiklerini belirtti.

Kalçık, "Özellikle Göbel kokoreci çok ön planda. Şu anda Türkiye'de en çok beğenilen kokoreç, Göbel kokorecidir." ifadelerini kullandı.

Tesislerinde günde 1500-2000 şiş kokoreç sarıldığını dile getiren Kalçık, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak büyük restoranlara sevkiyatımız var. Kovid-19 nedeniyle evlere de servisimiz var. Göbel'in kuzusu meşhurdur. Kuzunun eti de bağırsağı da kalitelidir. Kuzular süt kuzusudur. Zamanında, hayvan kartlaşmadan, kuzu belli bir kiloyu yakaladığı zaman kesiliyor. Bağırsağı da epey kaliteli oluyor. Müşterilerimiz çok memnun. Herkese ürünü yetiştiremiyoruz, elimizdeki stoklar yetmiyor."

Kalçık, Balıkesir kuzusunun, yağını kuyruğuna değil iç organlarına vermesi dolayısıyla bağırsağının daha etli ve lezzetli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya