Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
06.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:38
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yürücekler Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 10.00'dan itibaren karantina uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan