Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Balıkesir'deki çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum'un, Türkiye genelinde tüm belediye başkanlarının ciddi tedbirler aldığını ve iki hafta boyunca etkin bir çalışma yürütülürse virüsten daha az etkilenileceğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, belediyelerin kaynak ve hizmet noktasında yapılması gereken ne varsa Bakanlık olarak destek verdiklerini vurgulayan Kurum'un şu ifadelerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bugüne kadar gelmiş olduğumuz çalışmaları daha da etkin bir şekilde yapıyoruz. Projelerimize, yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Koronavirüs ile ilgili tedbirleri almak iş yapmamak anlamına gelmiyor. Sonuçta ülkenin üretmesi, istihdam yaratmamız gerekiyor, bu noktada da belediyelerimizle ortak çalışmamız lazım. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin yanındayız ve yapılması gereken her türlü desteği de sağlamaya hazırız."

Belediye Başkanı Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Valimizle, kaymakamlarımızla, 20 ilçe belediye başkanımızla, kurumlarımızı da dahil ederek bütün sorunların üstesinden gelemeye çalışıyoruz. Sosyal infial yaratacak her türlü konuyu titizlikle ele alıp uygulamaya geçiyoruz. Yaklaşık 120 dezenfeksiyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz şehrin her tarafını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Talep geldiği takdirde ekiplerimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam."

Kaynak: AA