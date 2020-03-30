Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı - Haberler
Muhittin Yücel, Koronavirüs, Balıkesir, Güncel

Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telekonferans görüşmesi yaptı.

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:50
Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Balıkesir'deki çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum'un, Türkiye genelinde tüm belediye başkanlarının ciddi tedbirler aldığını ve iki hafta boyunca etkin bir çalışma yürütülürse virüsten daha az etkilenileceğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, belediyelerin kaynak ve hizmet noktasında yapılması gereken ne varsa Bakanlık olarak destek verdiklerini vurgulayan Kurum'un şu ifadelerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bugüne kadar gelmiş olduğumuz çalışmaları daha da etkin bir şekilde yapıyoruz. Projelerimize, yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Koronavirüs ile ilgili tedbirleri almak iş yapmamak anlamına gelmiyor. Sonuçta ülkenin üretmesi, istihdam yaratmamız gerekiyor, bu noktada da belediyelerimizle ortak çalışmamız lazım. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin yanındayız ve yapılması gereken her türlü desteği de sağlamaya hazırız."

Belediye Başkanı Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Valimizle, kaymakamlarımızla, 20 ilçe belediye başkanımızla, kurumlarımızı da dahil ederek bütün sorunların üstesinden gelemeye çalışıyoruz. Sosyal infial yaratacak her türlü konuyu titizlikle ele alıp uygulamaya geçiyoruz. Yaklaşık 120 dezenfeksiyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz şehrin her tarafını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Talep geldiği takdirde ekiplerimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi
Bakanlık valiliklere yazı gönderdi! Okul öncesine aidat muafiyeti Haberler
Bakanlık valiliklere yazı gönderdi! Okul öncesine aidat muafiyeti
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Kalben Ezgi Mola Seda Sayan
Spor Falcao Arda Turan Basketbolcu Rüştü Reçber Yılmaz Vural
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:04:13. #1.14#
title