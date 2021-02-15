Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
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Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

15.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:30
Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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