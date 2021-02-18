Balıkesir'in bazı ilçelerinde "buzlanma" nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
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Balıkesir'in bazı ilçelerinde "buzlanma" nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı

18.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:38
Balıkesir'in bazı ilçelerinde

Balıkesir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altıeylül, Balya, Dursunbey, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Balıkesir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altıeylül, Balya, Dursunbey, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız, resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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