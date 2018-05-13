Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 10 Aab 57 Plakalı Yolcu Minibüsü, 22 Lv 002 Plakalı Kamyonla...
IHAAW131644-ASA/13-05-2018 - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı.
IHAAW131644-ASA/13-05-2018
- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 13.05.2018 13: 16: 44 TSI
NNNN - BALIKESİR
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