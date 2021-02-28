BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

28.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:52

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Beşiktepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen mahallede, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Ayvalık'ta Tıfıllar ve Hacıveliler mahalleleri de hala karantina altında tutuluyor.

BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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