BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
28.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:52
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Beşiktepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen mahallede, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.
Ayvalık'ta Tıfıllar ve Hacıveliler mahalleleri de hala karantina altında tutuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın