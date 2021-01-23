Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

23.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:28
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, kırsal Çamoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bölgede çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.

Bu arada Çakmak Mahallesi'nde uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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