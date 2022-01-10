Balıkesir İmam Hatip Lisesi öğrencileri Demirci'de kamp yaptı - Haberler
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Balıkesir İmam Hatip Lisesi öğrencileri Demirci'de kamp yaptı

Balıkesir İmam Hatip Lisesi öğrencileri Demirci'de kamp yaptı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Balıkesir Karesi İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu öğrencileri Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 gün kamp yaptı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Balıkesir Karesi İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu öğrencileri Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 gün kamp yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Demirci Şubesince misafir edilen öğrenciler, 2 gün boyunca ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Öğrencilerden Talip Kuşlu, "Demirci, gerçekten çok güzel bir ilçe. Kamptan çok keyif aldım. Herkesin bu ilçeyi ziyaret etmesini isterim." ifadelerini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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