Balıkesir İmam Hatip Lisesi öğrencileri Demirci'de kamp yaptı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Balıkesir Karesi İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu öğrencileri Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 gün kamp yaptı.
DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Balıkesir Karesi İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu öğrencileri Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 gün kamp yaptı.
İlim Yayma Cemiyeti Demirci Şubesince misafir edilen öğrenciler, 2 gün boyunca ilçenin tarihi yerlerini gezdi.
Öğrencilerden Talip Kuşlu, "Demirci, gerçekten çok güzel bir ilçe. Kamptan çok keyif aldım. Herkesin bu ilçeyi ziyaret etmesini isterim." ifadelerini kullandı.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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