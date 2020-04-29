Balıkesir ilçelerinde yol genişletme çalışmaları sürüyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Dursunbey ve Marmara ilçelerinde yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını ilçe belediyeleriyle koordineli olarak gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Dursunbey ve Marmara ilçelerinde yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını ilçe belediyeleriyle koordineli olarak gerçekleştiriyor. En kısa sürede tamamlanması planlanan yollarda vatandaşlar, daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan devam ettiriyor. Gereken her konuda ilçe belediyeleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunun gelmesiyle yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Marmara ve Dursunbey ilçelerinde yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını başlattı. 5 kilometre uzunluğundaki Marmara-Çınarlı yolu arasında yol yapım, Dursunbey Hindikler ile Sarısipahiler Mahalleleri arasındaki 3 kilometre yolda genişletme ve iyileştirme, Tavşanlı - Adaören Mahalleleri arasında 8,5 metre genişliğinde 15 kilometre uzunluğunda yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

En kısa sürede bitirilmesi planlanan yollar tamamlandığında vatandaşlar; daha güvenli ve konforlu bir şekilde yollarda seyahat edebilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA