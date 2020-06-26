Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda tedbirlerin alındığını belirtti.

Okullardaki hazırlıkların tamamlandığını bildiren Yıldız, "Uzun zamandır büyük emekler harcayarak hazırlandığınız bu sınavda hepinize başarılar diliyor, gönlünüzde olan hedefe ulaşmanızı yürekten temenni ediyorum. Unutmayın hiçbir emek zayi olmaz. Çocuklarının başarısı için doğduğu günden bu yana birçok fedakarlıkta bulunan velilerimiz de onların başarısını görmek elbette ki hakkıdır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA